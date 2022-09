La troisième bêta d’iOS 16.1 ajoute une nouvelle option qui permet de télécharger le contenu intégré d’une application avant son premier lancement. L’objectif est de faire gagner du temps aux utilisateurs.

En se rendant dans Réglages > App Store, il est possible de découvrir l’option « Contenu intégré » sur la dernière bêta en date d’iOS 16.1. Le texte indique : « Exécutez automatiquement les apps en arrière-plan pour télécharger leur contenu avant leur premier lancement ».

La nouvelle option a été ajoutée dans iOS 16.1 bêta 3 et dans macOS Ventura beta 9. De même, dans la dernière bêta de macOS Ventura, Apple propose une nouvelle version dynamique de son fond d’écran utilisée dans les images marketing.

Apple a sorti hier la bêta 3 d’iOS 16.1 pour les développeurs. Elle n’a pas apporté beaucoup de nouveautés par rapport à la version sortie la semaine précédente. La principale nouveauté concerne en réalité iPadOS 16.1 avec Stage Manager qui devient disponible sur les iPad Pro de 2018 et 2020. Le système était jusqu’à présent réservé aux iPad Pro et iPad Air ayant la puce M1.

La version finale d’iOS 16.1 et iPadOS 16.1 (et macOS Ventura) sera disponible durant le mois d’octobre, comme l’a déjà annoncé Apple. Le groupe n’a toutefois pas encore communiqué un jour précis. Il faudra attendre pour en savoir plus.