L’iPhone 14 Plus est le nom officiel du nouveau smartphone avec un écran de 6,7 pouces, mais il se trouve qu’il aurait pu se nommer iPhone 14 Max. C’est le site d’Apple qui suggère cette information.

Comme l’a repéré iCreate, deux pages du site d’Apple font mention à ce fameux iPhone 14 Max. Sur la première, on peut voir une image de l’iPhone 14 Plus, sauf que le nom de l’image est « iphone-14-max-colors.png ». Sur la seconde page listant les déclarations de conformité, les quatre modèles de la nouvelle gamme sont listés, dont l’iPhone 14 Max.

Il se trouve qu’Apple a déjà corrigé le nom pour ce qui est de la page avec les déclarations de conformité. En revanche, le nom de l’image sur la première page est toujours d’actualité à l’heure où cet article est publié. On peut se douter que ce sera corrigé d’ici quelques heures.

Est-ce que le nom iPhone 14 Plus a été choisi plus ou moins au dernier moment par Apple ? La question peut se poser sachant que les rumeurs ont pendant longtemps évoqué le nom… iPhone 14 Max. Il a fallu attendre une semaine avant la keynote d’Apple pour qu’une fuite fasse référence au nom iPhone 14 Plus.

Pour rappel, les iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont déjà disponibles à l’achat, et ce depuis le 16 septembre. L’iPhone 14 Plus, pour sa part, sera seulement disponible à compter du 7 octobre.