Ce vendredi marquera la disponibilité de l’iPhone 14 Plus et les délais de livraison commencent à s’allonger pour le smartphone de 6,7 pouces qui arrive plusieurs semaines après ses trois frères. Les iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max sont disponibles à l’achat depuis le 16 septembre.

En France, un modèle commandé aujourd’hui sera livré entre le 11 et le 13 octobre. Jusqu’à présent, il était possible de commander un modèle et l’avoir pour le jour de la sortie, à savoir le 7 octobre. On notera tout de même que la différence est légère, avec à peine quelques jours d’attente. En comparaison, il faut attendre jusqu’à début novembre pour les iPhone 14 Pro et Pro Max. C’était également le cas juste avant leur commercialisation.

Le lundi suivant le début des précommandes, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus avaient enregistré des résultats de précommandes « ternes », pires que ceux de l’iPhone SE 3 et de l’iPhone 13 mini, ce qui indique que le positionnement des deux nouveaux modèles d’Apple a peut-être échoué.

En réponse à une demande plus faible que prévu, Apple a demandé à ses fournisseurs de transférer une partie de la capacité de production de l’iPhone 14 vers l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, ce dernier ayant enregistré la plus forte demande jusqu’à présent.