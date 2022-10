Tony Fadell, le créateur de l’iPod, n’a pas eu de mots assez durs contre son ancien employeur. « Notre planète est plus importante qu’un fichu connecteur » a déclaré celui qui est aussi, incidemment, l’inventeur du port Lightning. a première vue, tout baigne, et la normalisation autour d’un port unique permettra de limiter la multiplication des chargeurs et des adaptateurs… ce qui en effet est bon pour la planète.

Mais ce raisonnement ne vaut que si l’on ne prend pas en compte les 1,5 milliards d’utilisateurs d’iPhone et d’iPad, qui bien souvent ont aussi des accessoires connectés compatibles Lightning. Et lorsque ces mêmes utilisateurs déjà dans l’éco-système iOS vont changer d’iPhone ou d’iPad et vont se retrouver avec un appareil uniquement doté d’un port USB-C, cela va générer une énorme masse d’accessoires supplémentaires… ou de déchets.

Les adaptateurs USB-C vont en effet s’arracher, ces derniers garantissant la compatibilité des prochains iPhone/iPad USB-C avec les accessoires Lightning en possession de ces mêmes utilisateurs. Et dans le pire des cas (accessoire non compatible avec un adaptateur), les accessoires en question termineront à la benne ou sur les sites de revente (mais plus personne ne voudra d’accessoires non compatibles avec la nouvelle norme). On parle ici de centaines de millions de d’utilisateurs concernés, et donc d’une masse colossale de déchets électroniques à venir.

A moins donc de vouloir faire rendre gorge à Apple (ce qui semble d’ailleurs être un peu le cas de Fadell au vu du ton employé), l’argument de la responsabilité écologique ressemble à un énorme leurre, d’autant qu’il ne faut pas oublier que lorsque le Lightning est arrivé sur le marché, ce dernier était technologiquement bien supérieur au port concurrent sur Android. Ce n’est donc pas uniquement par soucis de verrouiller son écosystème qu’Apple a lancé le Lightning, mais aussi (et surtout) parce que la seule technologie existante était alors extrêmement médiocre et limitait les ambitions d’Apple en terme de transfert de données.

Ce n’est pas non plus comme s’il y avait une dizaine de ports en concurrence, ce qui aboutirait en effet à une multiplication insensée du nombre d’adaptateurs et de chargeurs. 2 ports pour le transfert et la recharge, on a connu bien pire comme diversité anti-écologique, surtout dans les secteurs technologique et informatique. Reste que le discours bien rodé sur le port unique a complètement occulté les gros effets de bord de l’abandon du Lightning sur les appareils Apple, tout cela en effet pour un « fichu connecteur ».