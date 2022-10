Il y a un problème sur les Apple TV de 2e et 3e générations depuis la sortie d’iOS 16 : AirPlay ne fonctionne plus pour la plupart des contenus. Les Apple TV en question ont respectivement vu le jour 2010 et 2012.

Comme l’ont noté iCreate et des utilisateurs sur Reddit, le fait d’envoyer un contenu depuis un iPhone sous iOS 16 vers une Apple TV de 2e ou 3e génération via AirPlay n’est plus possible. C’est surtout le cas avec les vidéos qui sont protégées par des DRM, à savoir les protections en place pour empêcher les utilisateurs de récupérer les contenus. On les retrouve un peu partout, notamment sur les services de streaming comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ et bien d’autres.

Jusqu’à présent, il était possible de lancer un film ou une série sur son iPhone puis l’envoyer sur Apple TV via AirPlay afin de voir le contenu sur son téléviseur. Depuis iOS 16, les utilisateurs ont le droit à un message d’erreur : « Une erreur s’est produite lors du chargement de ce contenu. Réessayer plus tard ». Le fait de réessayer plus tard ne change rien. iCreate note qu’AirPlay normalement avec un iPhone sous iOS 15.7.

Plusieurs développeurs ont abandonné leurs applications sur les anciennes Apple TV, dont YouTube et Crunchyroll. Ces plateformes avaient invité les utilisateurs à passer par AirPlay pour continuer à profiter du contenu. Ils ne peuvent plus le faire depuis iOS 16.

Reste à savoir maintenant si Apple proposera une mise à jour corrective pour corriger le tir ou si c’est une façon d’enterrer (presque) définitivement les Apple TV de 2e et 3e générations.