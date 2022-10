Mark Zuckerberg continue de tacler Apple et s’en prend maintenant à son modèle économique, après avoir critiqué la vision d’Apple sur le métavers et la réalité augmentée/virtuelle en général. Selon le patron de Meta, la maison-mère de Facebook, le fabricant d’Apple n’a pas une bonne approche.

Apple et Meta n’ont pas la même vision

Lors d’une intervention dans un podcast, Mark Zuckerberg a déclaré qu’il est naturel pour les entreprises proposant du matériel informatique de vouloir faire des bénéfices sur les ventes de produits. Mais selon lui, Apple cherche à faire payer les clients le plus possible. À l’inverse, le dirigeant de Meta estime que son groupe va suivre une voie différente avec ses différents produits matériels, et a affirmé que son entreprise pourrait ne pas réaliser de bénéfices sur certaines de ses ventes. Elle compterait plutôt sur les revenus générés par les logiciels et les services proposés dans le métavers.

Voici ce qu’a déclaré Mark Zuckerberg :

Je pense que le modèle commercial sera déstabilisant, dans la mesure où les gens créent généralement du matériel et essaient d’en tirer un bénéfice, alors que si vous êtes Apple, vous créez du matériel et vous le faites payer le plus cher possible. Je pense que au fait que quelqu’un vienne dans ce secteur et dise « Nous allons créer le meilleur matériel de l’industrie et nous allons le vendre à un point d’équilibre, et dans certains cas, peut-être même légèrement à perte, afin de contribuer à la croissance de l’écosystème avec le modèle économique qui consiste à générer des revenus par le biais de logiciels et de services ». Cette stratégie commerciale est, je pense, en phase avec la mission de connecter les gens et d’avoir des gens sur place, car si vous voulez créer une expérience sociale, vous devez avoir des gens sur place.

Cette déclaration intervient la même semaine où Meta a présenté le Quest Pro, son nouveau casque de réalité augmentée et virtuelle à 1 800€. Selon les rumeurs, Apple prépare un casque similaire qui devrait être présenté au début de 2023.