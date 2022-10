Apple a décidé d’augmenter les prix des iPad Air 5 et iPad mini 6, des tablettes déjà commercialisées depuis un moment. Le fabricant a discrètement appliqué la hausse, au même moment où l’iPad 10, l’iPad Pro M2 et la nouvelle Apple TV 4K ont été annoncées.

Ainsi, l’iPad Air de 64 Go commence désormais à 789€, là où le prix de départ était auparavant de 699€, soit une hausse de 90€. Pour la version 128 Go, le nouveau prix est de 989€, contre 869€ auparavant (+120€). Il y a également une hausse au niveau du modèle cellulaire, puisque ceux qui veulent profiter de la 4G et de la 5G doivent maintenant ajouter 200€, contre 170€ avant.

L’histoire est similaire au niveau de l’iPad mini, avec un premier prix de 659€ pour le modèle de 64 Go, contre 559€ jusqu’à présent, soit une hausse de 100€. Pour la version 256 Go, le nouveau prix est de 859€, au lieu de 729€ (+130€). Et comme le grand frère, il faut payer davantage pour avoir le modèle cellulaire. Apple réclame là aussi 200€ pour le modèle 4G/5G, contre 170€ auparavant.

Une astuce pour éviter la hausse de prix est de se tourner vers les revendeurs comme Amazon et la Fnac, et de commander un modèle rapidement avant qu’ils ajustent leurs tarifs.