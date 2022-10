Les prochains MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M2 Pro et M2 Max auraient le droit à de la RAM très rapide avec une importante bande passante selon Amethyst. Ce membre du forum de MacRumors a déjà dévoilé de bonnes informations dans le passé, notamment sur les Mac Studio et Studio Display avant l’annonce officielle par Apple.

Les MacBook Pro existants de 14 et 16 pouces embarquent de la RAM de type LPDDR5 venant de Samsung, permettant à la puce M1 Pro d’avoir une bande passante pouvant aller jusqu’à 200 Go/s. Cela monte à 400 Go/s pour la puce M1 Max. Avec les nouveaux modèles, Apple va, semble-t-il, proposer la RAM de type LPDDR5X de Samsung, offrant des performances en hausse de 33% et avec une consommation d’énergie jusqu’à 20% inférieure. On pourrait donc atteindre 300 Go/s de bande passante pour le modèle M2 Pro et 600 Go/s pour le modèle M2 Max.

Une autre information, qui se veut tout sauf joyeuse, est qu’Apple augmenterait les prix. Ce n’est pas réellement une surprise sachant que les iPhone 14 ont augmenté par rapport aux iPhone 13, tout comme les nouveaux iPad par rapport à la génération précédente. Amethyst ne communique pas plus de détails sur le sujet. Pour rappel, le MacBook Pro de 14 pouces avec la puce M1 Pro débute à 2 249€ et le modèle M1 Max commence à 3 209€. Pour le modèle de 16 pouces, les premiers prix sont 2 749€ (M1 Pro) et 3 439€ (M1 Max).

Selon les récentes informations qui circulent, il faudrait s’attendre à la présentation des nouveaux MacBook Pro pour le mois de novembre au plus tôt.