Apple a récemment augmenté le prix de ses services, à savoir Apple Music, Apple TV+ et son abonnement Apple One. Apple Music est passé de 9,99€/mois à 10,99€/mois. Pour l’offre famille, le tarif est maintenant de 16,99€/mois au lieu de 14,99€/mois. Du côté d’Apple TV+, le prix est désormais de 6,99€/mois au lieu de 4,99€. Tim Cook, le patron d’Apple, a justifié cette hausse tarifaire.

Voici ce qu’a déclaré Tim Cook à la suite de la publication résultats financiers du groupe après avoir été questionné sur le sujet :

Si vous regardez l’augmentation de prix à laquelle vous avez fait référence, nous avons annoncé une augmentation de prix sur Apple Music et sur Apple TV+, puis sur l’abonnement Apple One correspondant, qui est l’offre groupée comprenant les deux. Il y a vraiment deux situations différentes ici.

Avec Apple Music, le coût des licences a augmenté. Et donc nous payons plus cher pour la musique. L’aspect positif de cette situation est que l’artiste recevra également plus d’argent pour ses chansons qui sont appréciées en streaming. Il y a donc un peu de bonnes nouvelles, je suppose.

Ensuite, en ce qui concerne Apple TV+, si vous regardez ce qui s’est passé lorsque nous l’avons commercialisé pour la première fois, nous n’avions que très peu de séries. Nous étions au début. Nous nous concentrons uniquement sur les contenus originaux et nous avions donc quatre ou cinq série au début, à des prix assez bas. Nous avons maintenant beaucoup plus de contenus et nous en sortons chaque mois. Nous avons donc augmenté le prix pour représenter la valeur du service.