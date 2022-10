Les rumeurs sur l’iPhone 16 comment à s’empiler. Il y a quelques jours, ce cher Ming Chi Kuo nous annonçait que l’iPhone 16 serait le tout premier modèle d’iPhone sans encoche et sans poinçon pour le capteur photo en façade (Face ID). Ce même Ming Chi Kuo nous informait hier qu’à contrario de certaines rumeurs récentes, ce n’est pas l’iPhone 15 Pro mais bien l’iPhone 16 Pro qui hériterait d’un capteur photo principal 8P (8 éléments pour l’objectif), une évolution notable par rapport au capteur 7P de l’actuel iPhone 14 Pro.

I think the rumored iPhone 15 Pro series's adoption of an 8P lens won't likely come true. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 30, 2022

Il resterait cependant de bonnes raisons de changer d’appareil avec l’iPhone 15 Pro puisque ce dernier abandonnerait les boutons physiques et passerait à l’USB-C (une modification contrainte et forcée par l’Europe). L’iPhone « galet » uniquement rechargeable par induction n’est donc pas pour tout de suite, mais on sent bien que l’idée démange Apple de plus en plus…