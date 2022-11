Après les États-Unis hier, place à la France aujourd’hui avec Apple qui propose le MacBook Air M2 reconditionné. Pour rappel, l’ordinateur portable a fait ses débuts en juillet dernier.

Une seule référence est pour le moment présente sur le refurb d’Apple en France, il s’agit du MacBook Air M2 de base. On retrouve la puce M2 avec 8 cœurs pour le processeur (CPU) et 8 cœurs pour la partie graphique (GPU), 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Le modèle neuf coûte 1 499€. Pour le modèle reconditionné, Apple demande 1 349€, soit une remise de 150€ (10%).

Pour le moment, le MacBook Air M2 reconditionné s’affiche sur le refurb français mais il n’est pas encore possible de l’ajouter au panier. Cela ne va pas tarder. Voici au passage les points mis en avant par Apple :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la garantie limitée d’un an Apple

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat AppleCare

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

À noter qu’aux États-Unis, Apple propose aussi le modèle avec le GPU à 10 cœurs et 512 Go d’espace de stockage. La remise est aussi de 10%. On peut imaginer que ce modèle ne va pas tarder sur le refurb français.