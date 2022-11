Apple a mis en ligne son guide de cadeaux pour Noël 2022 avec plusieurs produits. « Cette année pour les fêtes, offrez-leur des étoiles plein les yeux », indique le groupe.

Parmi les produits mis en avant comme cadeaux pour Noël, Apple liste l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, les AirPods Pro de 2e génération et des Apple Watch. Il y a également une mise en avant de l’iPad Air, ainsi que l’iPad standard et la nouvelle Apple TV 4K qui est disponible depuis aujourd’hui à l’achat. Aussi, le MacBook Air glisse une tête.

Apple liste ensuite les produits pouvant avoir une gravure personnalisée. On y retrouve les AirPods de 2e et 3e générations, l’Apple Pencil, les AirTags, l’iPad mini ou encore les AirPods Max.

Une autre section a pour nom « Petites attentions ». On y retrouve le HomePod mini et différents accessoires, ainsi que des écouteurs et la Magic Mouse. « Tant de raisons d’acheter chez Apple », conclut Apple.

Pour rappel, Apple a annoncé avoir prolongé le délai de retour pour les commandes. Toute commande passée entre le 4 novembre et le 25 décembre 2022 peut être retournée jusqu’au 8 janvier 2023. Voici ce qu’indique le fabricant :