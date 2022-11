Apple va produire moins d’iPhone 14 que prévu initialement, avec 87 millions d’exemplaires là où l’objectif de base était 90 millions d’unités, fait savoir Bloomberg.

Cette baisse s’explique notamment par l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus qui ne connaissent pas un grand succès, du moins pas autant que ce qu’espérait Apple. Il faut dire que l’iPhone 14 est très similaire à son prédécesseur, le public ne semble pas beaucoup s’y intéresser, surtout qu’il y a eu une hausse de prix en Europe. Pour l’iPhone 14 Plus, c’est la même chose, mais en plus grand.

Un autre élément à prendre en compte est la situation avec le Covid-19 en Chine. Il y a quelques heures, Apple a déclaré publiquement que les stocks d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max allaient être limités en cette fin d’année à cause des restrictions en Chine qui touche Foxconn dans la ville de Zhengzhou.

Alors qu’il y a une forte demande pour les deux iPhone 14 Pro, la fermeture temporaire de la plus grande usine de Foxconn ne manquera pas d’affecter la production. « Nous donnons la priorité à la santé et à la sécurité des travailleurs de notre chaîne d’approvisionnement », a indiqué Apple dans son communiqué. « Nous travaillons en étroite collaboration avec notre fournisseur pour revenir à des niveaux de production normaux tout en assurant la santé et la sécurité de chaque travailleur .» Pour l’instant, on ne sait pas combien de temps ce blocage aura un impact sur la production des modèles Pro.