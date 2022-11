Apple s’appuie aujourd’hui sur Google pour le moteur de recherche sur les iPhone, iPad et Mac. Il faut savoir qu’un accord existe entre les deux pour la place de moteur de recherche par défaut. Mais le fabricant d’iPhone pourrait s’en séparer à l’avenir et tâte le terrain pour avoir son propre moteur de recherche.

Des anciens de Google passés chez Apple… sont revenus chez Google

Actuellement, Google verse entre 18 et 20 milliards de dollars par an à Apple pour être le moteur de recherche par défaut de ses produits. La somme était de 15 milliards de dollars en 2021. Ainsi, tout utilisateur d’iPhone, d’iPad ou de Mac qui fait une recherche dans Safari tombera sur Google. Ceux qui le souhaitent peuvent changer et mettre Bing de Microsoft par exemple en faisant un tour dans les réglages.

Mais voilà qu’Apple s’intéresse à avoir son propre moteur de recherche. Le groupe a notamment racheté la start-up Laserlike en 2018, qui a été fondée par des ingénieurs de Google. Aujourd’hui, les ingénieurs en question… sont retournés chez Google.

Srinivasan Venkatachary est l’un d’entre eux et avait pris le rôle de directeur principal de l’équipe de recherche d’Apple, aidant à gérer au moins 200 employés. Cette équipe est chargée de développer des fonctionnalités pour des éléments tels que Spotlight et les suggestions de Siri, ainsi que les réponses de Siri. Pendant qu’il était chez Apple, il rendait compte au vice-président de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle d’Apple, John Giannandrea, qui est également un ancien dirigeant de Google. Srinivasan Venkatachary a également augmenté l’effectif de l’équipe de recherche chez Apple, en se concentrant sur l’embauche d’un certain nombre d’employés travaillant sur le moteur de recherche de Google.

Un concurrent de Google pas avant 2026

Mais voilà, Apple patine à créer son propre moteur de recherche. Selon The Information, il ne verra pas le jour avant 2026 au minimum. De nombreux efforts doivent être faits pour proposer un concurrent solide et crédible. Ce n’est pas possible en l’état.

Pour le moment, les équipes ont pour mission d’améliorer la technologie conçue par l’équipe de Srinivasan Venkatachary afin de se focaliser sur l’App Store et Apple Music. Ces améliorations pourraient ensuite servir à un moteur de recherche complet.