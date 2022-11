Tim Cook a annoncé à des employés allemands d’Apple que le groupe va utiliser des puces venant d’Europe et des États-Unis pour ses futurs produits. La remarque a été faite à l’occasion de la récente visite du patron d’Apple en Allemagne et dans le reste de l’Europe, rapporte Bloomberg.

Des puces américaines et européens dans les produits Apple

« Nous avons déjà pris la décision de nous approvisionner dans une usine en Arizona, et cette usine en Arizona démarre en 2024, donc nous avons environ deux ans devant nous sur ce point, peut-être un peu moins », a déclaré Tim Cook aux employés pour ce qui est des puces venant des États-Unis. « Et en Europe, je suis sûr que nous nous approvisionnerons également en Europe au fur et à mesure que ces plans deviendront plus évidents », a-t-il ajouté lors de la réunion à laquelle participaient Eddy Cue, chef des services Apple, et Deirdre O’Brien, responsable des Apple Store et des ressources humaines.

L’usine en Arizona est probablement celle que TSMC va gérer et qui doit justement ouvrir en 2024. Apple connaît bien TSMC puisque le sous-traitant assemble déjà l’ensemble de ses processeurs et d’autres puces en Asie, que ce soit pour les iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ou Apple TV. TSMC a d’ailleurs pour projet d’ouvrir une deuxième usine américaine afin d’étendre sa présence dans le pays.

Tim Cook en a aussi profité pour révéler que 60% de l’approvisionnement mondial en processeurs provient de Taïwan. « Indépendamment de ce que l’on peut ressentir et penser, 60% sortant de n’importe où ne sont probablement pas une position stratégique », a-t-il déclaré aux employés.

Concernant les puces en Europe, Tim Cook n’a pas précisé quel sera le pays d’où elles viendront. Mais il est possible que ce soit l’Allemagne puisque TSMC discute avec le gouvernement allemand pour ouvrir une usine dans le pays. « Je pense que vous finirez par assister à un investissement important dans les capacités et les moyens, tant aux États-Unis qu’en Europe, pour tenter de réorienter la part de marché des lieux de production des puces », a conclu Tim Cook.