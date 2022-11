Apple propose aujourd’hui tvOS 16.1.1 (build 20K80) pour l’Apple TV 4K (2022). Cette version arrive peu de temps après tvOS 16.1 et vient corriger un problème où l’Apple TV pouvait être incapable d’installer des applications.

Apple ne donne pas les détails précis, mais il est possible que ce soit lié au bug que nous partagions hier. Un bug au niveau de tvOS 16.1 considérait l’Apple TV avec 128 Go de stockage comme un modèle ayant 64 Go. Les utilisateurs étaient par conséquent limités et un message d’erreur s’affichait : « L’application ne peut pas être installée car il n’y a pas assez d’espace. Supprimez une ou plusieurs applications ou gérez votre espace de stockage dans Réglages ».

Un test a montré que le bug était également présent avec la deuxième bêta de tvOS 16.2. Il se trouve qu’Apple a sorti la troisième bêta et on peut donc se douter que le bug est également corrigé avec cette version, bien que ce ne soit pas précisé. Les notes concernant l’incapacité d’installer des applications ont seulement été partagées pour tvOS 16.1.1.

Pour mettre à jour votre Apple TV, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour de logiciels, puis sélectionnez l’option Mettre à jour les logiciels. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement pour tvOS 16.1.1 et appliquer le correctif.