Que réclament les utilisateurs comme nouveautés pour l’iPhone 15 ? La caractéristique la plus réclamée est un tout nouveau design. Il y a aussi des personnes qui veulent un retour du modèle mini, comme l’indique un sondage de SoCell réalisé auprès de clients américains.

Un nouveau design pour l’iPhone 15

32,5% des sondés disent que leur nouveauté la plus attendue pour l’iPhone 15 est un nouveau design. Si l’on en croit les rumeurs, il n’y a pas un changement visuel, si ce n’est sur les iPhone 15 et iPhone 15 Plus qui devraient avoir la Dynamic Island, à savoir cette encoche dynamique qui est pour le moment réservée aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Le sondage révèle ensuite que 30,3% des utilisateurs veulent de nouveaux coloris avec les iPhone 15. Pour 28,8%, c’est le retour des accessoires dans la boite (écouteurs EarPods et adaptateur secteur). 23,9% veulent un capteur périscope, 23,6% désirent le retour de Touch ID, 20,3% souhaitent un port USB-C et 11,7% veulent la Dynamic Island. Pour 8,5%, le souhait est le retour d’un modèle mini. Apple a arrêté ce modèle de 5,4 pouces, il n’existe pas avec l’iPhone 14. Il y a un iPhone 14 Plus à la place, avec un écran de 6,7 pouces.

Par ailleurs, le produit Apple le plus populaire à acheter pendant la période des fêtes cette année est l’iPhone, avec 37,4 % des personnes interrogées qui prévoient d’en acheter un pour Noël. Dans le même temps, 27,2% ne comptent pas acheter de produits tech pour Noël. Pour 18,7%, ce sera une paire d’AirPods. Le produit le moins populaire est le HomePod mini avec seulement une part de 2,9%.

Le sondage s’est également penché sur le fait de passer sur un iPhone 14, qu’importe le modèle. 45,3% ne comptent pas le faire, préférant garder leur iPhone existant pendant un moment. À l’inverse, 29,7% comptent prochainement se mettre à niveau. 13,6% l’ont déjà fait et 5,1% attendent les iPhone 15.

Enfin, à la question de savoir si les personnes vont acheter l’iPhone 14 Plus, 22,5% des clients ont indiqué le trouver trop cher. 20,4% sont déjà passés dessus, 12,1% le trouvent trop gros et 7,8% le trouve décevant au niveau des fonctions par rapport aux modèles Pro.