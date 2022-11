Bradley Rein, un homme de 52 ans, a été identifié comme le conducteur du SUV Toyota 4Runner qui a foncé sur l’Apple Store Derby Street à Hingham dans le Massachusetts, tuant une personne et faisant de nombreux blessés. Il a été jugé aujourd’hui.

Le conducteur plaide non coupable

Le conducteur est accusé d’homicide par imprudence au volant d’un véhicule à moteur et de conduite imprudente d’un véhicule à moteur. Son avocat a déclaré qu’il s’agissait d’un « malheureux accident ».

Bradley Rein a affirmé que son pied est resté coincé sur l’accélérateur et qu’il n’a pas pu freiner à temps. Il a dit avoir utilisé son pied gauche pour essayer de freiner, mais n’a pas pu s’arrêter. Il a aussi décidé de plaider non coupable. Les enquêteurs ont également discuté avec lui pour en savoir plus et le conducteur a déclaré n’avoir aucun problème médical susceptible d’altérer sa capacité à conduire. D’autre part, l’alcootest a donné un résultat négatif.

Une témoin qui se trouvait à l’extérieur de l’Apple Store a estimé que le SUV roulait à un peu moins de 100 km/h quelques instants avant l’accident. Elle a déclaré aux enquêteurs que le conducteur n’a pas semblé ralentir ou freiner lorsqu’elle l’a vu passer par-dessus le trottoir et foncer dans le magasin.

À l’arrivée, l’avocat de l’accusé a demandé à ce que la caution soit fixée à 20 000 dollars. Le tribunal de district de Hingham a fixé la caution à 100 000 dollars.

Pour ce qui est des personnes qui étaient sur les lieux, au moins 20 d’entre elles ont été gravement blessées. Apple a par ailleurs réagi :