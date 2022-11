Elon Musk a publié un sondage concernant Apple et la censure. Les résultats sont tombés et une majorité pense que le fabricant doit publier ses mesures concernant la censure.

Hier, Elon Musk a publié un sondage indiquant « Apple devrait publier toutes les mesures de censure qu’elle a prises et qui affectent ses clients », avec la possibilité de répondre « oui » ou « non ». Aujourd’hui, les résultats sont tombés et le « oui » l’emporte avec 84,7% des voix, sachant qu’il y a eu 2,23 millions de votants au total. « Le peuple a parlé… », a tweeté le milliardaire en réponse aux résultats de son sondage.

The people have spoken … — Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2022

Bien évidemment, Apple ne va pas soudainement rendre publiques des informations de la sorte parce qu’un sondage Twitter l’a décidé ainsi. Mais on peut voir que le combat entre le nouveau propriétaire du réseau social et le fabricant d’iPhone continue.

Hier, Elon Musk a annoncé partir en guerre contre Apple à cause de plusieurs éléments. Il a notamment révélé qu’Apple menaçait de retirer l’application Twitter de l’App Store, « mais ils ne veulent pas nous dire pourquoi ». Aussi, il a annoncé qu’Apple a pratiquement cessé de faire de la publicité sur le réseau social. « Est-ce qu’ils détestent la liberté d’expression en Amérique ? », a demandé Elon Musk. Un dernier point critiqué est la commission de 15% ou 30% (30% dans le cas de Twitter) qu’Apple prend pour chaque transaction passant par l’App Store.

Autant dire que le conflit entre Apple et Twitter sous l’ère Elon Musk ne fait que commencer. Récemment, Phil Schiller, le responsable qui gère l’App Store, les keynotes de la société et qui pour titre Apple Fellow, a désactivé son compte Twitter, n’aimant visiblement pas la direction que prend le réseau social depuis son rachat par Elon Musk.