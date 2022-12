Mark Zuckerberg (patron de Facebook) et Daniel Ek (patron de Spotify) ont décidé de s’attaquer à l’App Store et critiquer la boutique d’applications d’Apple. Ils rejoignent ainsi Elon Musk (patron de Twitter), qui a critiqué cette semaine la commission qu’Apple prend avec chaque transaction de l’App Store.

À l’occasion du DealBook Summit organisé par le New York Times, Mark Zuckerberg a déclaré que seul Apple tente de limiter les applications présentes dans l’App Store et que les politiques de l’App Store ne sont pas viables. Le dirigeant a affirmé qu’Apple s’est « distinguée comme étant la seule entreprise qui essaie de contrôler unilatéralement les applications qui se trouvent sur un appareil », ce qui n’est pas « une bonne chose » selon ses dires.

À l’inverse, Android autorise les utilisateurs à installer des applications via d’autres boutiques ou d’autres moyens, ce qui est une bonne chose selon Mark Zuckerberg. « Ils ont toujours fait en sorte que vous puissiez pratiquer le sideloading, avoir d’autres magasins d’applications et travailler directement avec les fabricants de téléphones », a déclaré le patron de Facebook. Il s’est heurté à plusieurs reprises à Apple au sujet des règles de l’App Store, notamment en ce qui concerne les différents achats qui peuvent être effectués dans l’application Facebook. Apple exige une commission de 30% sur des éléments, ce que Facebook ne veut pas payer.

Pour sa part, le patron de Spotify a choisi de partager des messages sur Twitter, expliquant qu’Apple donne aux développeurs « l’illusion d’avoir le contrôle ». Il pense aussi que l’App Store représente « une menace pour le futur d’Internet » sachant que les utilisateurs n’ont pas d’autre choix que de l’utiliser pour installer des applications.

So how much longer will we look away from this threat to the future of the internet? How many more consumers will be denied choice? There’s been a lot of talk. Talk is helpful but we need action. @CommerceGov @EU_Commission @vestager

— Daniel Ek (@eldsjal) November 30, 2022