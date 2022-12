Tim Cook s’est rendu à la nouvelle usine de TSMC aux États-Unis dans l’État de l’Arizona pour confirmer qu’Apple va utiliser des puces « Made in America ». Jusqu’à présent, les puces des iPhone, iPad, Mac et d’autres appareils étaient produites en Asie, essentiellement en Chine.

Joe Biden était aux côtés de Tim Cook à l’usine américaine de TSMC dans l’Arizona. Voici ce qu’a déclaré le patron d’Apple :

Dans le même temps, Tim Cook a publié un tweet, précisant au passage qu’Apple sera le plus gros client de l’usine américaine de TSMC.

Apple silicon unlocks a new level of performance for our users. And soon, many of these chips can be stamped “Made in America.” The opening of TSMC's plant in Arizona marks a new era of advanced manufacturing in the U.S. — and we are proud to become the site’s largest customer. pic.twitter.com/rBoiEUwZaX

— Tim Cook (@tim_cook) December 6, 2022