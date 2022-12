Le HomePod mini est aujourd’hui disponible à l’achat dans trois nouveaux pays. Il s’agit des pays nordiques, à savoir la Finlande, la Norvège, la Suède. Ce n’est pas une surprise en soi sachant qu’Apple avait déjà annoncé la date de commercialisation.

Le prix du HomePod mini est de 1 249 couronnes norvégiennes (119€) en Norvège, 1 249 couronnes suédoises (115€) en Suède et 109€ en Finlande. C’est un peu plus cher qu’en France où l’enceinte est disponible pour 99€. Et lundi prochain, à savoir le 19 décembre, l’enceinte sera disponible Afrique du Sud. Quant au Danemark, il faudra se montrer un peu plus patient puisque la commercialisation n’interviendra pas avant le printemps 2023 avec un prix de 899 couronnes danoises (121€).

Sorti pour la première fois en octobre 2020, le HomePod mini est actuellement disponible dans 20 pays et territoires. Il y a notamment les États-Unis, la Belgique, la Suisse, la France et le Canada dans la liste. Comme dit précédemment, le prix chez nous est de 99€.

En parlant du HomePod mini, il y a en réalité une petite remise en France. En effet, Cdiscount propose l’enceinte au prix de 89,99€, soit 10€ de moins que le tarif affiché chez Apple. Cela concerne uniquement le modèle orange. Les autres coloris n’ont pas le droit à une remise. D’ailleurs, Cdiscount assure que le prix d’origine est de… 120,21€ (ce qui est faux).