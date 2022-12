La mise à jour iOS 17 devrait être notable pour les utilisateurs en Europe avec la possibilité d’installer des applications en dehors de l’App Store d’Apple (sideloading) et d’avoir des App Store tiers. C’est pour se conformer à la directive Digital Markets Act, qui sera réellement une réalité en 2024. Est-ce que cela aura un impact notable sur les revenus d’Apple ? La réponse est non.

Des analystes de la banque d’investissement Morgan Stanley estiment que le sideloading sur iPhone et les boutiques d’applications tierces représentent un risque limité pour les revenus générés par Apple avec son App Store et les revenus totaux de l’entreprise. Les analystes expliquent que les utilisateurs d’iPhone ont depuis longtemps donné la priorité à la sécurité, à la centralisation et à la commodité qu’apporte l’App Store.

Le scénario le plus pessimiste (et improbable) est qu’Apple perde l’intégralité de son chiffre d’affaires pour l’App Store en Europe en raison de la concurrence des magasins d’applications tiers. Si un tel scénario devait avoir lieu, cela représenterait une baisse de 1% du chiffre d’affaires total, de 4% du chiffre d’affaires des services et de 2,5% du bénéfice par action. Si la mesure s’appliquait au monde entier, le manque à gagner serait de 9% pour les services et la baisse du chiffre d’affaires total serait de 2%.

Malgré tout, les analystes pensent que tout devrait globalement bien se passer pour Apple et que la plupart des développeurs devraient continuer à distribuer leurs applications via l’App Store. Ainsi, le fabricant d’iPhone pourra toujours prendre 15% ou 30% de commission sur chaque transaction.