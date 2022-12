Si les ventes d’iPhone pourraient un peu « plomber » les comptes d’Apple (dans une moindre mesure ceci dit), les informations concernant les ventes d’iPad et surtout de Mac laissent comprendre qu’Apple a de bonnes chances de publier une nouvelle fois des résultats records. Après les très bons chiffres en provenance du marché européen, voilà que la greffe semble prendre aussi sur le marché indien. Canalys affirme en effet que sur le marché indien des ordinateurs au sens large (tablettes comprises donc), Apple a vu ses ventes combinées d’iPad et de Mac augmenter de 61,1% sur le Q3 !

A l’instar de ce qui s’est passé sur le marché européen, Apple passe une nouvelle fois devant Dell (-37,3%) et se positionne à la 4ème place du marché indien des plus gros vendeurs d’ordinateurs. A noter que tous les fabricants du trio de tête (Lenovo, HP, Acer) ont vu leurs ventes lourdement chuter sur le Q3 (-23,4% pour Lenovo, -25,9% pour HP, -33,7% pour Acer). Apple progresse donc à toute vitesse sur un marché indien en baisse globale de 4,2% sur la période concernée.

Si l’on ne prend en compte que le seul marché de la tablette, l’iPad est à la troisième place du marché indien, derrière le fabricant local Lava et Samsung. Apple passe devant Lenovo sur le trimestre. La croissance explosive des ventes d’iPad (+70,6%) et la chute brutale des ventes côté Lenovo (-56,9%). La part de marché de l’iPad en Inde passe de 12,4 à 17,1%, derrière les 20,4% de Pdm de Lava et les 23,4ù de Pdm de Samsung.