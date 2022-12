La startup de santé AliveCor vient de marquer un gros point contre Apple : l’ITC a en effet estimé que la firme de Cupertino avait bien enfreint certains des brevets d’AliveCor, brevets relatifs à l’analyse des pulsations cardiaques. La décision de l’ITC est à rebours de celle du PTAB (Patent Trial and Appeal Board), qui avait jugé de son côté que les notions détaillées dans les brevets d’AliveCor étaient trop générales pour être brevetables. D’autres brevets impliqués dans la plainte initiale d’Alivecor ont été tout simplement invalidés.

La décision de l’ITC pourrait logiquement déboucher sur une ordonnance d’interdiction de ventes des Apple Watch (avec capteur ECG) et des Apple Watch Ultra sur le sol américain, mais l’on se doute bien que si une telle hypothèse arrivait sur la table, Apple se montrerait sans doute beaucoup plus « souple » pour un accord financier. Alivecor avait attaqué en justice il y a deux ans, et il y a de fortes chances que les avocats d’Apple examinent déjà tous les recours et moyens possibles pour faire durer l’affaire encore quelques années de plus…