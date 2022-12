Les iPhone 15 — uniquement les modèles Pro normalement — auront le droit à l’A17, la nouvelle puce d’Apple qui succédera assez logiquement à l’A16. Il se trouve que l’une des améliorations notables pourrait bien être l’autonomie et non uniquement les performances.

La puce A17 utilisera le processus de gravure en 3 nm, contre une version améliorée de 5 nm pour l’A16 (bien qu’Apple évoque 4 nm). C’est une nouvelle fois TSMC qui s’occupera de la production et la société a justement récemment vanté les mérites de son nouveau processus. Elle a expliqué que les puces gravées en 3 nm seront certes plus puissantes, mais seront surtout moins gourmandes en énergie (35% en moins) par rapport aux modèles de 5 nm.

Il est certain qu’un gain au niveau de l’autonomie avec les iPhone 15 Pro serait le bienvenu. Les iPhone 14 existants s’en sortent déjà bien dans l’ensemble, mais avoir une amélioration à ce niveau serait un argument de vente non négligeable.

Nous avons encore du temps avant de découvrir les iPhone 15. En effet, Apple ne les annoncera pas avant septembre 2023. Pour ce qui est des performances, les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient avoir la nouvelle puce A17. Pour leur part, les iPhone 15 et 15 Plus devraient se contenter de la puce A16 que l’on retrouve dans les iPhone 14 Pro et Pro Max.