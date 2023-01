Apple Classical, à savoir une application d’Apple dédiée à la musique classique en streaming, aurait dû voir le jour en 2022. Mais cela ne s’est finalement pas produit, malgré l’annonce initiale.

En août 2021, Apple a annoncé le rachat de Primephonic, un service de streaming de musique classique. Primephonic a fermé ses portes en septembre 2021 et les utilisateurs ont eu le droit à six mois offerts à Apple Music.

Voici ce qu’indiquait Apple :

La plateforme Primephonic ne propose plus de nouveaux abonnements et sera mise hors ligne à compter du 7 septembre. Apple Music prévoit de lancer l’année prochaine une application dédiée à la musique classique, combinant l’interface utilisateur classique de Primephonic, tant appréciée par les abonnés, avec des fonctionnalités supplémentaires. En attendant, les personnes abonnées à Primephonic bénéficieront d’un abonnement gratuit de six mois à Apple Music, qui leur donnera accès à des centaines de milliers d’albums de musique classique, tous en format Lossless et qualité High-Res, ainsi qu’à des centaines de références classiques dans le format Audio Spatial d’Apple Music, avec de nouveaux albums ajoutés régulièrement.