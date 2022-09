Apple n’est pas très bavard concernant Apple Music Classical, sa future application de streaming consacrée à la musique classique. Mais le groupe continue de travailler dessus.

De nouvelles mentions à Apple Classical ont fait leur apparition dans le code du backend d’Apple. Pour ceux qui ne le savent pas, le backend représente toute la partie que les utilisateurs ne voient pas, mais qui permet de réaliser des actions sur un site ou une application.

Looks like Apple is setting up Apple Music Classical in the backend now pic.twitter.com/LoWW6mHQLT

— Aaron (@aaronp613) September 28, 2022