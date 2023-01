Apple prépare iOS 17, la prochaine grosse mise à jour pour iPhone et iPad, mais elle ne serait pas aussi importante que prévu initialement. Selon Mark Gurman de Bloomberg, les ingénieurs se focalisent davantage sur le casque AR/VR (réalité augmentée et réalité virtuelle) à venir cette année et son système d’exploitation xrOS que la mise à jour pour iPhone et iPad.

iOS 17, qui a pour nom de code Dawn, aurait donc moins de fonctionnalités qu’attendu, mais il n’est pas précisé quels sont les éléments pouvant être absents. Gurman précise au passage que macOS 14, qui a pour nom de code Sunburst, devrait connaître le même sort avec une mise à jour moins importante que prévu.

Les informations concernant iOS 17 sont assez limitées en l’état. Le gros morceau est le fait qu’Apple devrait autoriser le sideloading, c’est-à-dire permettre aux utilisateurs d’installer des applications sans passer par l’App Store. Il ne faut pas croire qu’Apple va le faire pour faire plaisir à tout le monde, c’est surtout une contrainte pour le fabricant qui aimerait bien s’en passer. En effet, une directive européenne va obliger la société à s’ouvrir.

D’autre part, une rumeur datant d’octobre a indiqué qu’Apple travaillerait sur une refonte de son application Messages, avec notamment des fonctionnalités d’iMessage en lien avec la réalité augmentée. Les utilisateurs auraient le droit à une nouvelle page d’accueil, des salons de discussion, des clips vidéo et plus encore.