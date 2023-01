La fonction d’appel d’urgence et la détection d’accidents des iPhone et Apple Watch sont très intéressantes en théorie. Les appareils sont capables de détecter un problème et d’automatiquement contacter les secours. Le problème est qu’il y a un nombre important d’appels qui en réalité sont juste une erreur et cela commence à déranger les secouristes.

Les appels accidentels s’accumulent

Ce problème avait déjà été constaté avec les montagnes russes dans les parcs d’attraction, où les iPhone pensent que les utilisateurs ont subi un accident. Il y a aussi une histoire similaire avec les chutes en ski. Aujourd’hui, les secouristes dans l’État du Minnesota aux États-Unis indiquent connaître les mêmes problèmes avec les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch qui font du ski ou du snowboard.

Lorsque ces appels accidentels sont effectués, les centres d’appels sont tenus d’envoyer les premiers secours sur place, sauf si la personne qui a passé l’appel peut confirmer qu’il s’agissait d’une erreur. Dans certains cas, cela implique l’envoi d’une équipe de secours, des forces de l’ordre et du personnel des services médicaux d’urgence.

Le shérif du comté de Cook, Pat Eliasen, a déclaré à MPR News que son centre d’appels a reçu environ 700 faux appels au 911 (numéro d’urgence aux États-Unis) en 2022. L’agence a constaté un pic d’appels pendant les vacances, dont certains ont été accidentellement déclenchés par la détection d’accidents. « Cela prenait beaucoup de temps dans notre centre d’appels, et s’ils ne peuvent pas vérifier que c’est faux, alors ils doivent envoyer des adjoints, et c’est beaucoup de stress sur notre bureau, étant donné que nous sommes un petit bureau en premier lieu, pour aller et suivre certains de ces appels », a ajouté le shérif.

Au cours des deux dernières semaines, les comtés de Cook et de Stearns ont encouragé les résidents à vérifier les paramètres de leurs appareils et à désactiver la fonction d’appel d’urgence automatique lorsqu’ils participent à des activités telles que la motoneige ou le ski, ou lorsque cela n’est pas nécessaire. Outre les iPhone et Apple Watch, le problème a été constaté avec l’application Life 360.