Le bug des lignes horizontales clignotantes sur les iPhone 14 Pro, et plus exactement sur le modèle Max, est corrigé avec iOS 16.3, annonce Apple. Le groupe a partagé les notes de la release candidate et il y a justement cette mention.

Dans les notes pour la release candidate d’iOS 16.3, Apple indique : « Correction d’un problème où des lignes horizontales peuvent apparaître temporairement lors de l’allumage de l’iPhone 14 Pro Max ».

Il y avait eu en décembre plusieurs témoignages d’utilisateurs évoquant ce bug, sans que l’on sache exactement d’où venait le souci. Il semblait que le problème était d’ordre logiciel et non matériel, ce qu’Apple a confirmé il y a quelques jours dans une note interne. Cette note indiquait qu’un correctif était en préparation et serait bientôt disponible. Il arrivera donc avec iOS 16.3.

La release candidate d’iOS 16.3 est disponible depuis hier, aussi bien pour les développeurs que pour les testeurs publics. Apple a déjà annoncé que la version finale sera disponible pour tout le monde la semaine prochaine. Si tout se passe bien, la version finale de la semaine prochaine sera strictement identique à la release candidate distribuée hier. À l’inverse, s’il y a un quelconque souci repéré d’ici les prochains jours, une version modifiée avec un ou des correctifs sera disponible au téléchargement.

Pour rappel, la principale nouveauté de la mise à jour sera le support des clés de sécurité physiques pour l’authentification en deux étapes (2FA).