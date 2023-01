Des sociétés comprenant Spotify, Deezer, France Digitale et six autres ont rédigé une lettre adressée à Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la Concurrence, pour critiquer Apple et ses pratiques jugées anticoncurrentielles.

Une critique de Spotify visant Apple

Dans leur lettre, les sociétés exhortent l’Union européenne à prendre des mesures réglementaires et à conclure une enquête en cours déclenchée par Spotify contre les pratiques de distribution d’applications d’Apple. Selon l’ensemble, l’App Store a entravé leurs activités, ajoutant que la boutique d’applications d’Apple les empêche de se développer en raison des politiques de la plateforme et de ses « modifications capricieuses des conditions générales ».

Voici un extrait de la lettre :

Depuis des années, Apple impose des restrictions injustes à nos entreprises. Ces restrictions entravent notre développement et portent préjudice aux consommateurs européens. Elles comprennent la subordination de l’App Store au système de paiement propriétaire d’Apple, avec ses commissions excessives pour les développeurs d’applications ; la création d’obstacles artificiels qui empêchent nos entreprises de communiquer librement avec nos clients ; des restrictions à l’accès des développeurs aux données de leurs propres utilisateurs ; et des modifications capricieuses des conditions générales. Apple bénéficie d’une position de monopole sur son écosystème mobile et extrait des rentes exorbitantes des développeurs d’applications qui n’ont d’autre choix que de rester sur l’App Store pour atteindre les consommateurs européens.

Spotify, Deezer et les autres estiment qu’il est temps pour l’Union européenne d’agir « afin d’en finir avec les comportements abusifs d’Apple ». Les sociétés évoquent le Digital Markets Act (DMA), un nouveau règlement européen. « L’Union européenne a la possibilité de prendre l’initiative, mais elle doit agir rapidement, car chaque jour qui passe est une perte pour l’innovation et pour le bien-être des consommateurs européens ».

Un tacle il y a deux ans

Pour rappel, Apple s’est déjà fait taper sur les doigts par la Commission européenne. En 2021, elle estimait que le fabricant avait abusé de sa position dominante pour la distribution d’applications de streaming pour ce qui est de la musique. Elle critiquait également l’obligation d’utiliser le système de paiement d’Apple, ce qui permet au groupe de prendre une commission de 15% ou 30% à chaque transaction. Aujourd’hui, Spotify et les autres estiment que ce comportement touche plusieurs secteurs d’applications et pas uniquement la musique en streaming.