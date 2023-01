C’est fini pour The Mosquito Coast, Apple TV+ a décidé d’annuler sa série. Elle a fait ses débuts en 2021 et a connu en deux saisons. Celle-ci s’est terminée il y a deux semaines. Il n’y en aura pas une troisième.

Nouvelle annulation de série sur Apple TV+

Quelle est la raison de l’annulation de The Mosquito Coast par Apple TV+ ? Une réponse précise n’est pas communiquée, mais on peut se douter qu’il n’y a pas eu un grand succès et que l’audience n’a pas poussé le service de streaming à commander d’autres saisons.

Il s’agit de la quatrième annulation de séries par Apple TV+. La première a été Her Voice. Il y a ensuite eu Mr. Corman et Shantaram. Nous pouvons également citer My Glory Was I Had Such Friends et Bastards qui ont été annulées avant même de voir le jour.

Basée sur le roman à succès de Paul Theroux, The Mosquito Coast suit le dangereux voyage d’Allie Fox, un inventeur brillant et un idéaliste têtu, qui déracine sa famille dans une quête dangereuse pour trouver un refuge contre le gouvernement américain, les cartels et les tueurs à gages.

Dans le dernier chapitre, les spectateurs découvrent que la famille Fox a échappé de justesse au Mexique, s’aventurant au plus profond de la jungle guatémaltèque pour retrouver une vieille amie et sa communauté de réfugiés. Ce nouveau refuge crée cependant des problèmes pour les Fox lorsqu’ils se retrouvent mêlés à un conflit entre un baron de la drogue local et sa famille. En désaccord sur le fait de s’installer ou de continuer à avancer, Allie et Margot suivent des chemins différents pour assurer l’avenir de leur famille. Le résultat sera soit d’unir la famille, soit de la déchirer à jamais.

Le casting comprend notamment Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish et Gabriel Bateman.