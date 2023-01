L’une des nouveautés de l’iPhone 15 serait la prise en charge du Wi-Fi 6E, selon les informations de Blayne Curtis et Tom O’Malley, analystes chez la banque Barclays. Ils ne précisent pas toutefois si ce sera pour tous les modèles ou uniquement les modèles Pro.

Le fait que le support du Wi-Fi 6E serait une réalité avec l’iPhone 15 peut se comprendre. Apple le propose déjà sur plusieurs appareils, dont les iPad Pro de 11 et 12,9 pouces, ainsi que les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, et le Mac mini. Pour leur part, les différentes variantes de l’iPhone 14 se contentent du Wi-Fi 6.

Le Wi-Fi 6E offre les caractéristiques et les capacités du Wi-Fi 6, notamment des performances plus élevées, une latence plus faible et des débits de transfert plus rapides, le tout étendu avec la bande de 6 GHz. Le spectre supplémentaire offre plus d’espace aérien que le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz existant, ce qui permet d’augmenter la bande passante et de réduire les interférences.

Il faut savoir qu’il y avait déjà eu des rumeurs évoquant un tel support avec les iPhone 13 et les iPhone 14. Cela n’a pas eu lieu comme nous pouvons le voir, voilà donc que la rumeur refait parler d’elle pour la gamme de 2023. Mais pour le coup, cela semble bien parti pour cette année, sachant qu’Apple propose déjà sa prise en charge sur plusieurs appareils.