Ce 17 février 2023 a été la date butoir pour les géants de la tech comme Apple pour dévoiler leur nombre d’utilisateurs dans l’Union européenne. Ils sont soumis à des règles différentes selon le seuil. Un cap notable est celui de 45 millions d’utilisateurs. C’est en lien avec le Digital Services Act (DSA).

Au moins 45 millions d’utilisateurs pour l’App Store dans l’UE

Cette nouvelle législation est destinée à mieux lutter contre la désinformation et les discours haineux, et oblige les grandes plateformes à rendre des comptes sur leurs algorithmes, qui déterminent ce que voient les utilisateurs. Elle contraindra dès l’été 2023 les plus grands acteurs à se faire auditer à leurs frais par des organismes indépendants.

Les très grandes plateformes en ligne, auxquelles s’appliquent les obligations plus contraignantes, sont celles qui comptent plus de 45 millions d’utilisateurs actifs dans l’Union européenne. La Commission européenne pourra leur infliger des amendes allant jusqu’à 6% de leur chiffre d’affaires mondial, voire une interdiction d’opérer dans l’UE en cas d’infractions graves répétées.

Apple a pour sa part révélé que l’App Store pour iOS dépasse le cap des 45 millions d’utilisateurs. Mais la société n’a pas donné un chiffre précis, contrairement à d’autres, ce qui agace un peu la Commission européenne. « Certaines plateformes se contentent de dire qu’elles sont en dessous du seuil. Ce n’est pas suffisant. Un chiffre est un chiffre », a réagi Johannes Bahrke, porte-parole de la Commission européenne. « Nous appelons les plateformes qui ne l’ont pas encore fait à publier leurs chiffres rapidement », a-t-il ajouté.

Il est bon de noter que cela concerne ici l’App Store sur iPhone, mais pas celui sur iPad, l’Apple TV ou l’Apple Watch. De même, les boutiques sur les applications Livres et Podcasts n’atteignent pas le cap des 45 millions d’utilisateurs dans l’Union européenne. Mais Apple assure malgré tout qu’il appliquera les règles à l’ensemble de ses boutiques et pas uniquement l’App Store pour iPhone.

Concernant les groupes qui ont partagé des données précises, on retrouve Google avec sa recherche (332 millions d’utilisateurs), YouTube (401,7 millions), Facebook (255 millions), Instagram (250 millions), Twitter (100,9 millions), Bing (107 millions) et TikTok (125 millions). Tous devront respecter les nouvelles règles européennes. À l’inverse, Spotify, OnlyFans et Tinder ont assuré être en dessous des 45 millions d’utilisateurs.