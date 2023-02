Apple a opéré à un nouveau dépôt concernant le Bluetooth 5.3 dans la base de données Bluetooth Launch Studio. Il n’est pas précisé quels sont les produits concernés, mais il y a une référence à un listing antérieur qui était lié à macOS.

Le Bluetooth 5.3 offre des avantages tels qu’une fiabilité et une efficacité énergétique accrues. Apple a déjà ajouté le Bluetooth 5.3 dans plusieurs produits récents, comme les différents modèles de l’iPhone 14, les dernières Apple Watch en date, les nouveaux MacBook Pro et Mac mini de 14 et 16 pouces, et plus encore.

Au vu de ce qui se trame en coulisses et de ce qui se raconte du côté des rumeurs, le nouveau listing d’Apple suggère que le Bluetooth 5.3 va débarquer sur le nouveau MacBook Air et le nouveau Mac Pro.

Le nouveau MacBook Air devrait avoir un écran plus grand dépassant les 15 pouces et la puce M2, tandis que le nouveau Mac Pro devrait avoir le même design que le modèle 2019 avec une nouvelle puce M2 Ultra. Les deux nouveaux Mac pourraient être annoncés dès mars ou avril, potentiellement en même temps que la sortie de macOS 13.3. Cependant, il reste une possibilité que les nouveaux Mac ne soient pas annoncés avant la WWDC en juin ou plus tard.

Une potentielle keynote d’Apple au printemps pour présenter les nouveaux Mac (et d’autres produits) est pour le moment incertaine.