La nostalgie coûte cher chez Apple : le site d’enchères RR Auction annonce une enchère « Steve Jobs and the Computer Revolution » (trad: »Steve Jobs et la Révolution de l’Ordinateur ») qui comprend notamment un Apple-1 signé par le grand Woz en personne. Cette pièce de collection est d’autant plus intrigante qu’elle n’apparait sur aucune liste des Apple-1 encore « dans la nature ». La machine a été utilisée comme du matériel de démonstration en 1977 dans la boutique d’informatique Data Domain. Au vu du caractère « historique exceptionnel » de cet Apple-1, RR Auction s’attend à ce que l’enchère grimpe jusqu’à 1/2 million de dollars… à minima.



Pour rappel, un iPhone de 2007 encore dans sa boite sous cellophane s’est récemment vendu aux enchères à 63 000 dollars. RR Auction propose actuellement aux enchères un iPhone « 2007 » dans les mêmes conditions de présentation, et une fois de plus les enchères s’envolent (actuellement à 5000 dollars mais le commissaire priseur s’attend à une vente finale bien au dessus des 20 000 dollars). Oui, la nostalgie coûte cher chez Apple. Les autres objets de l’enchère « Steve Jobs and the Computer Revolution » sont un chèque signé par Steve Jobs, une carte de visite de Steve Jobs, un Apple IIe, un prototype d’ordinateur Macintosh 128K, un Apple Lisa, un certificat d’actions Apple Computer, un tapis à crochets Apple Computer, une collection d’épingles et de porte-clés Apple, etc.