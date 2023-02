Ce 24 février 2023 aurait marqué le 68e anniversaire de Steve Jobs. Le cofondateur et ex-patron d’Apple, décédé en 2011 à l’âge de 56 ans suite à une tumeur cancéreuse au pancréas, reçoit aujourd’hui un hommage de son successeur, Tim Cook, pour son anniversaire.

C’est sur Twitter, comme souvent, que Tim Cook a décidé de rendre hommage à son ami Steve Jobs. « Les personnes qui ont le plus à enseigner vivent comme si elles avaient le plus à apprendre — et Steve adorait apprendre. Il était la personne la plus curieuse que j’aie jamais rencontrée, ce qui faisait de lui le meilleur professeur que j’aie jamais connu. Joyeux anniversaire, mon ami », peut-on lire dans son tweet.

People with the most to teach live like they have the most to learn — and Steve loved learning. He was the most curious person I’ve ever met, which made him the best teacher I’ve ever known. Happy birthday, my friend. pic.twitter.com/J45swZfZQ8

