Cela fait plusieurs générations maintenant que les iPhone ont un bloc photo à l’arrière qui dépasse de manière significative. La situation évoluerait avec l’iPhone 15 Pro Max qui aurait le droit à un bloc photo un peu plus compact.

Le leaker Ice Universe partage quelques données sur l’iPhone 15 Pro Max, dont les dimensions. Le smartphone ferait 159,86 x 76,73 x 8,25 mm, là où l’iPhone 14 Pro Max fait 160,7 x 77,6 x 7,85 mm. Le modèle de 2023 aurait donc un design général un poil plus compact, mais serait malgré tout un peu plus épais.

Pour ce qui est du bloc photo, il aurait une épaisseur de 3,59 mm sur l’iPhone 15 Pro Max, contre 4,18 mm sur le prédécesseur. La différence serait donc de 0,59 mm. Si l’on prend en compte les capteurs, ce serait 11,84 mm sur le nouveau modèle, contre 12,03 mm sur l’ancien, soit 0,19 mm en moins cette année.

La largeur légèrement réduite, associée à ses bords un peu incurvés, pourrait rendre l’appareil plus confortable à tenir et le bloc photo moins profond pourrait lui permettre de reposer de manière plus stable sur une surface.

Exclusive:iPhone 15 Pro Max(or iPhone 15 Ultra) pic.twitter.com/khFUS2jKjC — Ice universe (@UniverseIce) February 25, 2023

iPhone 15 Pro Max size:

159.86 mm × 76.73 mm × 8.25 mm,Including the camera, the total thickness is 11. 84 mm pic.twitter.com/cqMsl4yUEa — Ice universe (@UniverseIce) February 25, 2023

Exclusive:iPhone 15 Pro Max(or iPhone 15 Ultra),Rendering based on CAD.

Compared with 14ProMax,bezel is narrower,but thicker.

Titanium alloy middle frame with frosted process, Type-C ,No physical button design. pic.twitter.com/d4fLOeqWSu — Ice universe (@UniverseIce) February 25, 2023

