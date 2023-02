La réaction a donc été extrêmement rapide. Suite aux déclarations de la commission européenne dans le cadre de la plainte anti trust déposée par Spotify, Apple a réagi quelques heures plus tard par le biais de son porte-parole :« Apple continuera à travailler avec la Commission européenne pour comprendre et répondre à leurs préoccupations, tout en favorisant la concurrence et le choix pour les consommateurs européens. Nous sommes ravis que la Commission ait restreint son dossier et ne conteste plus le droit d’Apple de percevoir une commission pour les biens numériques et d’exiger l’utilisation des systèmes de paiement intégrés auxquels les utilisateurs font confiance. L’App Store a aidé Spotify à devenir le premier service de streaming musical en Europe et nous espérons que la Commission européenne mettra fin à sa poursuite d’une plainte sans fondement. »

Comme on pouvait le prévoir, Apple se félicite donc de l’abandon du volet de l’enquête antitrust relatif au système de paiement de l’App Store, et continue de se montrer virulent à l’encontre du principal concurrent d’Apple Music. Rien en revanche sur la décision de la Commission européenne de poursuivre Apple pour ses pratiques « anti-steering » visant à empêcher les développeurs de communiquer, via leurs apps, sur des abonnements et tarifs moins chers que ceux pratiqués dans l’App Store (abonnements souvent majorés de la commission d’Apple).