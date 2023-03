Apple fait appel à différents fournisseurs pour les composants, mais le groupe a souvent préféré Samsung aux autres pour ce qui est des écrans OLED. La société coréenne est la seule à s’occuper des dalles des iPhone 14 Pro et Pro Max par exemple. Mais cela va changer cette année avec l’iPhone 15.

« Alors que Samsung Display a fourni exclusivement deux modèles sur la gamme des iPhone 14, ils n’auront aucune exclusivité sur les iPhone 15 », a indiqué Ross Young. L’analyste est spécialisé dans les écrans et a souvent partagé de bonnes informations au sujet des produits Apple, notamment les iPhone et Mac.

En soi, l’information du jour n’est pas réellement une surprise. Cela fait quelque temps maintenant qu’Apple essaie de ne plus dépendre d’un seul fournisseur pour les écrans (quel que soit le produit). On peut donc se douter que LG va s’occuper d’une partie de la production des écrans OLED pour les iPhone 15. Un troisième fournisseur aurait pu être le groupe chinois BOE, mais celui-ci rencontre des difficultés avec la Dynamic Island, notamment à cause de fuites de lumière autour de la partie de l’écran où les découpes sécurisent l’espace nécessaire pour la caméra TrueDepth et Face ID.

Si l’on en croit les rumeurs et autres fuites, Apple proposera quatre modèles cette année : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (ou Ultra). À l’instar de la gamme précédente, ce sont surtout les modèles Pro qui auront le droit à des nouveautés.