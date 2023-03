Apple va proposer cette année deux nouveaux MacBook Air, avec des écrans et de 13 et 15 pouces. Et selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, la sortie interviendra entre la fin du printemps et l’été.

Malgré la sortie relativement proche, les puces qu’utilisera Apple pour ses nouveaux MacBook Air sont pour le moment inconnues. Selon Gurman, il est plausible que le nouveau MacBook Air de 13 pouces embarque la puce M3. Celle-ci pourrait être annoncée en juin à l’occasion de la WWDC et le nouvel iMac devrait d’ailleurs l’avoir. L’avantage de cette puce est qu’elle aura une gravure en 3 nm, ce qui permettra d’améliorer les performances tout en réduisant la consommation énergique, ce qui est positif pour l’autonomie. En comparaison, l’actuel MacBook Air a une puce M2 avec la gravure en 5 nm.

Pour ce qui est du modèle de 15 pouces, c’est une nouvelle fois incertain. M2 ? M3 ? Logiquement, on pourrait penser qu’Apple choisisse la même génération pour les deux tailles, mais encore une fois, l’information n’est pas encore connue.

Ce modèle sera en tout cas intéressant puisqu’il s’agira du plus grand MacBook Air. Apple a déjà proposé l’ordinateur portable en 11 et 13 pouces. Voilà maintenant qu’un modèle plus grand de 15 pouces va débarquer. La production de l’écran a commencé en février.