Samsung est très avancé pour tout ce qui touche la production des écrans, tout particulièrement au niveau des smartphones et tablettes. Cela pousse Apple à le choisir comme fournisseur, mais la relation entre les deux est compliquée, comme l’explique The Information. Après tout, Samsung est le principal concurrent d’Apple dans quelques domaines, dont les smartphones.

Je t’aime, moi non plus

Apple a fortement investi dans le développement du MicroLED depuis près de dix ans pour se détacher de Samsung en tant que fournisseur. Apple a toutefois pris beaucoup plus de temps que prévu pour développer ses écrans MicroLED, ce qui l’a obligé à approfondir ses liens avec Samsung jusqu’à ce que la technologie soit prête. Le MicroLED offre une meilleure durabilité, efficience, luminosité, gamme dynamique et angles de vision par rapport aux technologies existantes comme l’OLED.

L’objectif initial d’Apple était d’utiliser son premier écran MicroLED sur l’iPhone X en 2017. Mais tout ne s’est passé pas comme prévu. Le coût de production bien trop élevé et le risque de défauts ont fait que le passage à la nouvelle technologie a été repoussé. L’iPhone X a donc eu un écran OLED de Samsung.

Un autre projet était de proposer un écran MicroLED sur l’Apple Watch de cette année. Mais là encore, c’est loupé. Le groupe rencontre toujours des difficultés et espère maintenant que tout sera prêt pour le modèle de 2024, avec l’aide de LG et Sharp, et non Samsung.

En attendant, des employés d’Apple sont préoccupés par le fait que la technologie ne sera pas prête de sitôt pour les appareils comme l’iPhone et l’iPad. Pour certains futurs produits, tels que le casque de réalité mixte et l’iPad pliable, Apple se fournira chez Sony, LG et BOE pour les écrans. Mais pour d’autres produits, comme l’iPad OLED et les iPhone 16 de 2024, ce sera toujours Samsung.

Se séparer de Samsung est compliqué

Apple a du mal à réduire sa dépendance à l’égard de Samsung en raison de son avance en matière de fabrication et de technologie, ce qui a conduit à une relation inhabituelle dans laquelle Apple a moins de pouvoir que sur d’autres fournisseurs, devant se contenter de pratiques secrètes, d’une qualité inférieure, de défauts et d’une faible visibilité sur le processus de fabrication. Samsung se méfie beaucoup d’Apple, en interdisant l’accès de ses installations aux ingénieurs et aux agents de sécurité d’Apple. Aussi, Samsung refuse souvent de répondre aux questions d’Apple sur tout ce qui touche à sa technologie.

Il y a quelques exemples de différends. Dans un cas, Samsung a refusé d’accepter la demande d’Apple de nettoyer les écrans de l’iPhone 14 Pro malgré la présence de débris et de résidus causés par le processus de réalisation des découpes pour la Dynamic Island. Apple a été contraint d’effectuer des tests intenses sur les écrans Samsung pendant le développement des produits afin de détecter tout défaut ou problème.