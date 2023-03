L’Inde compte beaucoup pour Apple et cela se confirme une nouvelle fois aujourd’hui. La société a décidé de revoir son organisation commerciale internationale, selon Bloomberg.

Apple prévoit de faire de l’Inde sa propre région de vente après le départ à la retraite de Hughes Asseman, vice-président chargé de l’Inde, du Moyen-Orient, de l’Europe de l’Est et de l’Afrique. Ashish Chowdhary deviendra responsable de la région Inde chez Apple et rendra compte directement au directeur des ventes de produits de l’entreprise. De fait, Apple décide de se focaliser davantage sur le pays.

L’Inde est devenue plus importante pour Apple au cours des dernières années en raison de la demande croissante de produits. Bien que la plupart des Indiens utilisent des appareils sous Android, l’Inde est le deuxième plus grand marché de smartphones au monde et Apple a le potentiel de faire des percées avec des produits « plus abordables ».

D’autre part, Apple se tourne de plus en plus vers l’Inde pour la production. Certains iPhone (dont l’iPhone 14) sont assemblés en Inde. C’est notamment un moyen de se diversifier et ne pas dépendre exclusivement de la Chine. De plus, Foxconn, le principal sous-traitant à assembler les appareils d’Apple, a investi l’équivalent de 500 millions de dollars en Inde.

Les Indiens peuvent acheter les iPhone et autres produits sur l’Apple Store en ligne. Ils pourront également le faire dans des Apple Store physiques. Apple a déjà commencé à recruter pour les futures enseignes sur place.