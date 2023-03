Apple continue d’améliorer son application Plans et plus exactement les cartes en proposant la nouvelle version de sa cartographie dans plusieurs régions. Six nouveaux pays vont bientôt en profiter, la phase de test a commencé.

Les six pays européens où les nouvelles cartes de l’application Plans d’Apple sont en test sont l’Autriche, la Croatie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovénie. Il y a donc un accent tout particulier sur l’Europe de l’Est cette fois-ci. Le test a été remarqué par Justin O’Beirne.

Cela marque la 18e expansion pour les nouvelles cartes au niveau de l’application Plans. Apple avait commencé en 2018 avec une partie des États-Unis. Il a fallu attendre 2020 pour que tout le pays soit couvert. Nous avons ensuite eu le droit à une couverture dans d’autres pays comme le Canada et l’Irlande. Apple a pris son temps pour la France puisque nous avons seulement eu les nouvelles cartes en juillet 2022. Pour leur part, la Belgique et la Suisse les ont eues en décembre.

Dans le cas des six pays de l’Europe de l’Est, la disponibilité pour tous devrait intervenir pendant le mois d’avril. Il est toutefois difficile de communiquer une date exacte.

Les nouvelles cartes dans Apple Plans permettent d’avoir beaucoup plus de détails qu’auparavant. Il faut savoir qu’Apple s’appuyait avant sur des données tierces. Le groupe a ensuite décidé de créer sa propre base de données, ce qui a permis au passage d’avoir plus d’informations et un meilleur rendu visuel.