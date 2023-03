Apple rend aujourd’hui disponible la quatrième bêta publique d’iOS 16.4 sur iPhone et d’iPadOS 16.4 sur iPad. Elle débarque quelques heures à peine après la version équivalente pour les développeurs.

Il n’y a visiblement aucun changement particulier avec la bêta 4 d’iOS 16.4. Apple a donc profité de cette version pour corriger quelques bugs ici et là. Cela suggère aussi que la version finale n’est plus très loin. Pour rappel, un opérateur brésilien a suggéré que la disponibilité se fera ce mois-ci.

La précédente bêta a ajouté la possibilité de définir un compte Apple spécifique pour accéder aux bêtas. On peut ainsi avoir son compte Apple pour tout (iOS, iCloud, App Store, etc) et un autre compte développeur séparé pour accéder aux bêtas. Pour leur part, les précédentes bêtas ont été l’occasion d’avoir le retour de l’ancienne animation au moment de tourner une page dans l’application Livres d’Apple (la même que celle d’iOS 15), 31 nouveaux emojis, le retour de la nouvelle architecture de HomeKit, le support des notifications pour les web apps, du mieux pour l’application Podcasts et plus encore.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous rendre sur beta.apple.com, vous connecter avec votre compte et suivre les instructions.