Steve Jobs nous manque : son phrasé caractéristique, sa perception aigue et souvent très juste des évolutions de la technologie, son humour à froid et bien sûr son charisme manquent cruellement à l’Apple surdominant de ces années de crise. L’ingénieur John H. Meyer a comblé ce grand manque… en recréant une IA conversationnelle parlant avec la voix de Steve Jobs. Meyer a d’abord entrainé une IA de synthèse vocale avec la voix du co-fondateur d’Apple (une technologie logicielle désormais bien rodée et qu’Apple a utilisé pour certains des livres audio de l’iBook Store) puis a « branché » cette voix numériquement créée (mais très réaliste) à l’API de ChatGPT, le tout étant relié à Facebook Messenger. Il est même possible de tester cette « IA-Steve Jobs » totalement bluffante à cette adresse.

This is crazy and absolutely surreal! I trained an AI on Steve Jobs’ voice… …and then connected it to the chatGPT API 🤯 …and finally, connected it all to Facebook Messenger to allow for 2-way voice conversations with Steve Jobs about anything! 🤖 Final product (sound… pic.twitter.com/tQ8Qha9map — John H. Meyer 🚀 (@BEASTMODE) March 20, 2023

Les résultats de cet assemblage logiciel sont spectaculaires : on reconnait instantanément la voix et le timbre si caractéristiques de Steve Jobs, et surtout, ChatGPT semble lui aussi avoir été entrainé pour parler véritablement au nom de Steve Jobs et pas seulement comme un agent conversationnel dont on aurait juste modifié la voix. Ainsi, à la question « Que pouvez-vous me dire sur les futurs produits Apple ? », l’IA-Steve Jobs répond : » Je ne peux pas faire de commentaires sur les futurs produits d’Apple, mais je peux vous assurer que nos équipes travaillent toujours dur pour fournir à nos utilisateurs des produits innovants et hautement qualitatifs ». Saisissant.

Ce n’est pas la première fois qu’une IA reproduit la voix de Steve Jobs, mais l’avantage ici est que tout un chacun peut converser librement avec le chatbot. A essayer absolument… sauf pour les cœurs trop sensibles.