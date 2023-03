Comme cela avait été annoncé, Tim Cook s’est rendu à Pékin pour le China Development Forum 2023, profitant de l’occasion pour faire une pause dans l‘App Store de Sanlitun sous les acclamations des clients. Au cours de cet événement, Cook s’est de nouveau exprimé sur la relation « de 30 ans » entre Apple et la Chine, relation qualifiée de « symbiotique ». Le patron d’Apple a aussi tenu à rappeler que la firme de Cupertino et la Chine ont en quelque sorte « grandi » ensemble depuis une quinzaine d’années. Cook n’a pas non plus été avare de généralités sur les risques liés à certaines évolutions de la tech, notamment dans les secteurs de la réalité augmentée et de l’intelligence artificielle, ce qui n’empêche pas Apple de préparer le lancement de son casque XR Reality Pro et de travailler sur le successeur de Siri.

Au cours de son séjour en Chine, Cook n’a pas manqué aussi de rencontrer des représentants du gouvernement chinois, une étape d’autant plus cruciale qu’Apple fabrique la plupart de ses produits en Chine. Depuis que Cook a étendu la présence d’Apple en Chine il y a une dizaine d’années, les produits d’Apple ont gagné en popularité dans la région et représentent désormais près de 20 % de ses ventes de produits technologiques (smartphones, smartwatchs, tablette, écouteurs, etc.). Le succès d’Apple en Chine repose bien entendu largement sur l’iPhone, qui a généré plus de 40 milliards de dollars de chiffre d’affaires en Chine chaque année depuis 2015 et a atteint près de 75 milliards de dollars de revenus au cours du dernier exercice.