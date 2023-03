Ce 28 mars marque le lancement d’Apple Music Classical, une application de streaming dédiée à la musique classique. Mais une question peut se poser : pourquoi avoir créé une application séparée au lieu de tout proposer dans l’application Musique existante sur iOS ? Apple répond justement à cette question.

Une application séparée se justifie

À la question de « pourquoi existe-t-il une application distincte pour la musique classique ? », Apple répond :

La musique classique est différente. Elle comporte des titres plus longs et plus détaillés, plusieurs artistes pour chaque œuvre et des centaines d’enregistrements de morceaux connus. L’application Apple Music Classical est conçue pour prendre en charge la structure de données complexe de la musique classique.

Sur une autre page dédiée, le constructeur partage une réponse un peu plus longue :

La musique classique implique souvent que plusieurs musiciens enregistrent des œuvres qui ont déjà été enregistrées de nombreuses fois et qui sont désignées par des noms différents. Par exemple, de la Sonate pour piano n° 14 de Beethoven au nom populaire de Sonate au Clair de lune, ou en plusieurs langues, comme la Sonate Mondschein en allemand. Ces complexités signifient que les amateurs de musique classique ont été mal servis par les plateformes de streaming. Jusqu’à présent. Une application distincte, incluse dans l’abonnement à Apple Music, offre à ces amateurs de musique classique le contenu éditorial et le catalogue qui leur manquaient. Seule une toute nouvelle application, dotée de fonctionnalités spécialisées et d’une belle interface conçue pour ce genre musical, pourrait éliminer la complexité et rendre la musique classique facilement consultable, navigable et accessible pour les débutants comme pour les experts.

L’application Apple Music Classical est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Un simple abonnement à Apple Music suffit pour en profiter. À noter que l’application est pour le moment proposée uniquement sur iPhone. Il est aussi possible de l’utiliser sur iPad, mais ce sera la version iPhone agrandie et non une version dédiée. Il faut attendre pour le support natif sur iPad, Mac, Android et autres.