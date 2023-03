Apple propose aujourd’hui une publicité pour mettre en avant sa nouvelle application Apple Music Classical consacrée à la musique classique. Elle est disponible depuis aujourd’hui au téléchargement.

« Nous aimons la musique — c’est réellement ce qui nous anime — et la musique classique est la fondation de tous les genres musicaux », déclare Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et de Beats. « Apple Music Classical est une application dédiée qui convient aussi bien aux experts qu’à tous ceux qui découvrent la musique classique, avec la plus grande sélection de musique classique au monde, les meilleures fonctionnalités de recherche et de navigation, l’expérience audio la plus haut de gamme avec l’audio spatial, et des milliers d’enregistrements exclusifs. Nous sommes convaincus qu’il s’agit de la meilleure expérience de musique classique en streaming disponible sur le marché, et pour nous, ce n’est qu’un début ».

On peut imaginer que cette déclaration fait — du moins en partie — allusion aux futurs lancements sur iPad, Mac, CarPlay et Android. En effet, l’application est pour le moment disponible sur iPhone et pas d’autres supports. Mais Apple a déjà fait savoir que l’application va débarquer sur plusieurs appareils, sans pour autant communiquer une date de sortie précise.

L’application Apple Music Classical est disponible dès maintenant au téléchargement sur l’App Store. Un abonnement à Apple Music suffit pour en profiter, il n’y a pas de surcoût.